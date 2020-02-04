智慧型手機市場競爭激烈，不僅在中國大陸出現不少小型品牌逐漸消亡的趨勢，先前在功能手機(feature phone)時代曾叱吒一時的品牌，轉型進軍智慧型手機市場後，也面臨不少挑戰。曾經是商務人士必備機種的黑莓手機，曾在四年前授權中國大陸 TCL 通訊開發新機與銷售，但稍早之前，BlackBerry Mobile 透過 Twitter 正式宣布，TCL 將自 8 月後停售黑莓手機，意味著黑莓手機即將正式退出智慧型手機市場。

BlackBerry Mobile 官方 Twitter 稍早前發布公告，指出他們很遺憾的宣布「自 2020 年 8 月 31 日起，TCL通訊將不再銷售黑莓品牌的行動設備。屆時，TCL 將無權設計、製造或銷售任何新的黑莓行動設備。」根據 TCL 通訊說法，他們將會持續為現有的黑莓行動設備提供客戶服務以及保固維修服務，期限至 2022 年 8 月 31 日，或是當地法律所要求的期限。也就是說，現行運行 Android 系統的黑莓手機，保命期約只剩兩年。黑莓方面並沒有在公開聲明中提及關於手機系統升級的議題，業界人士指出用戶們還是不要抱太大期待。當前黑莓 KEY 2 手機運行的是 Android 8.1 系統，如果官方沒有任何公告，升級到 Android 10 的機率可說是微乎其微。

We'd like to thank TCL Communication @BBMobile and their team for a successful partnership over the past few years. Together we produced great things. Many thanks and appreciation to our BlackBerry community for your continued support. https://t.co/fn2iM3bvzR — BlackBerry (@BlackBerry) February 3, 2020

在 2016 年 12 月 TCL 獲得黑莓授權，得以開發與銷售黑莓品牌手機。當時對於喜愛黑莓手機的用戶來說，可說是格外激勵的消息。在此之後，TCL 陸陸續續推出了黑莓 Keyone、Motion、KEY2 以及 KEY2 LE 等款式。在此之中，KEY 系列因為將黑莓手機經典的實體物理鍵盤帶到千篇一律的觸控螢幕手機中，格外受到關注。只可惜，或許是轉型太慢、也或者是使用者已經太習慣使用全觸控螢幕的手機，即便物理鍵盤帶來的回饋更真實，且可有不可取代的效果，仍舊難以挽回頹勢。

盤點曾經在功能手機時代稱霸一方的品牌，除了黑莓之外，摩托羅拉、Nokia 也可說都是一代經典。這兩家品牌也都轉向了 Android 陣營，推出自家的安卓手機。Nokia 品牌相對摩托羅拉來說，轉變歷程更為離奇，因為他們曾經主要押寶 Windows Phone 系統，但是之後在結束與微軟之間的合作後，將品牌授權給 HMD Global，開始推出安卓系統手機。而摩托羅拉、Nokia 不約而同發力復刻手機，Nokia 選擇推出低價、長續航力的功能手機，次次引起話題；摩托羅拉全新的可折疊螢幕手機 razr 則是重現了當前經典 Razr V3 的面貌，肯定都讓不少六七年級生分外有感。

無奈，嘗試著重現黑莓經典物理鍵盤的 TCL，並沒有再度延續黑莓手機的傳奇，只能黯然退場，對於智慧型手機市場而言，少了黑莓手機的獨特性，絕對是一大缺憾。所幸，在可折疊螢幕手機、雙螢幕手機等「變形」機種的加入，智慧型手機市場重現多樣化的榮景，而新機輩出、黑莓退市，則彷彿是再度演繹了一代新人換舊人的不變定律。

(中時電子報)