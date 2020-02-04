相信車主或多或少都有爆胎的經驗，除了造成不便外，嚴重時甚且會危及人、車的安全，因此，失壓續跑胎因應而生。普利司通第三代失壓續跑胎Driveguard在乘坐舒適性、濕地性能及使用壽命等有了全方位的表現…..

普利司通第三代失壓續跑胎Driveguard，舒適度足與媲美一般胎的主要關鍵，就是採用了奈米新材料與胎側散熱技術。

失壓續跑胎（RFT）又稱防爆胎，顧名思義，就是當輪胎失壓時不會爆胎、可持續行駛數十公里，以普利司通Driveguard失壓續跑胎為例，可在極端的零胎壓時，持續以80km/h跑80公里，在安全性上可說是大為提升。

普利司通Driveguard失壓續跑胎

但是早期的失壓續跑胎，通常會因過硬的胎壁設計，而降低了行駛時的舒適性；因此，這次普利司通最新推出的第三代失壓續跑胎Driveguard，則在乘坐舒適性、濕地性能及使用壽命等有了劃時代的躍進。

出色的乾、濕地演出

普利司通Driveguard失壓續跑胎

Driveguard失壓續跑胎的花紋設計針對路噪的抑制相當成功，所採用的物料對吸收粗糙路面引起的震盪，效率也頗高；除非是凹凸程度嚴重到要懸吊系統出手，否則Driveguard失壓續跑胎所引致的震動和噪音都有水平的演出。

測試車為Mercedes-Benz C180，205/60R16為其配胎尺寸，一來是60的扁平比、二來是韌性十足的胎壁，即使遇上鋪設太差的路面，也能有效的變型來吸收震盪，用不到車架剛性和懸吊來搭救，令人印象深刻。

採非對稱、寬且高密度的胎面花紋設計，以及富含矽元素的奈米科技胎面膠，帶來的高排水性，兼顧了乾/濕地性能。胎肩採封閉式的花紋及連續條型花紋設計，防止胎肩異常磨損；且加深花紋溝，使其接地性與壓力均一分布，確保平均磨損、延長使用壽命。

Driveguard失壓續跑胎的濕地性能也有優異的表現，非對稱、寬且高密度的胎面花紋設計，除了有效降低水漂風險外，Driveguard在濕地上的穩定性亦很不錯，即使當一邊車胎壓過水坑時，方向盤不會有拉扯的現象，可見其排水之功力；也正因排水能力好，因此在濕路上的制動能力也有優異的表現。

普利司通Driveguard失壓續跑胎

而Driveguard運用奈米技術（NaroPro-Tech）的胎邊增強橡膠（胎邊散熱鰭片Cooling Fin）設計，一方面減少熱能產生，同時也提高散熱性，它能令胎面保持柔韌有彈性，在有助於舒適性之外亦能提高抓地力。

傳統輪胎是由碳與聚合物之間的摩擦，產生熱量並聚集，而最新奈米技術是降低熱能分散碳煙分子的排列，可抑制碳煙物質因摩擦而生熱，降低能量耗損。

集舒適、安全且務實的輪胎

普利司通Driveguard失壓續跑胎

儘管是高級豪華車，但攸關行路舒適性的因素除了來自車架剛性、組裝品質與各項細節用料的講究外，輪胎更是一大關鍵。一般房車選對輪胎，可優化車艙行路舒適性；而高級車挑對配胎，則更能起豪華車艙舒適之最大化學綜效，若在輪胎上遷就，某種程度上是降低高級車的整體表現。

普利司通Driveguard失壓續跑胎

這次測試的普利司通Driveguard失壓續跑胎，它在一般公路上巡航，給人穩重、寧靜而舒適的，尤其是在高速下，它的平滑性和穩定性更表露無遺，是一款講究平衡的輪胎，它不但有寧靜表現，且抓地力平均，無論是乾路或溼地，表現都不會有太大的差別，可以說Driveguard失壓續跑胎作為一條高級房車的配胎，在各方面的表現都相當穩定且十分傑出，能夠批評的地方實在不多，是一款集舒適、安全且務實的輪胎。

普利司通Driveguard運用奈米技術（NaroPro-Tech）的胎邊增強橡膠（胎邊散熱鰭片Cooling Fin）設計，而胎側的散熱技術則是透過胎邊散熱鰭片使空氣產生不規則流動，進而帶走熱能，使得普利司通Driveguard在舒適上度與一般胎相仿，同時也具有失壓續跑胎的能力。

相較於其競爭的進口品牌來看，這條全新的國產失壓續跑胎，價格顯得極具競爭力。如果以售價和表現來衡量，Driveguard失壓續跑胎在這個級距中，確實是一款很抵買的房車胎。

普利司通Driveguard失壓續跑胎

普利司通Driveguard失壓續跑胎

(中時電子報)