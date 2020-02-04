基亞(3176)與高雄義大癌治療醫院合作的細胞治療計畫申請案，於今(4)日收到函覆獲准施行，基亞所提供的Magicell-NK「自然殺手細胞」是全台第一家以自然殺手細胞(NK細胞)這項目通過衛福部核准用於癌症治療，Magicell-NK可於結腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、頭頸癌、攝護腺癌及胰臟癌等七種第4期實體癌症病患施行。

基亞表示，NK細胞是人體免疫系統中對抗癌化、老化及病毒感染的第一道防線，也是免疫系統中最強的殺手細胞。基亞自主開發的MagicellR-NK，不使用基因改造技術與傳統的餵養細胞(feeder cell)，即能大幅提高NK細胞的數量及毒殺癌細胞效力，預期能為病患提供更安全與有效的癌症新治療選項。

基亞指出，由於致力於為全台癌症病患提供便利且多元的細胞治療服務，因此，一方面布局全台，與義大癌治療醫院、永長欣診所、花蓮慈濟醫院、醫者診所、彰化基督教醫院、柳營奇美醫院、洛桑醫學診所及大里仁愛醫院等八家醫療機構合作申請特管辦法，預期將來這些合作案將會相繼獲准，使病患能就近治療。另一方面，引進日本MEDIENT的GDT細胞治療，積極準備申請特管辦法，使癌症病患於不久的將來能在台灣接受到GDT細胞治療。

在海外布局上，基亞採用提供分析服務並銷售關鍵原料的模式。108年5月起與香港中基集團的合作進展順利、業務量持續增加。未來，基亞將採用相似的模式拓展大中華及海外市場，至於在研發上，基亞將利用現有研發與國際合作的資源，探求NK在癌症以及癌症治療以外的應用，包括亞健康市場和病毒感染等疾病的治療。

(時報資訊)