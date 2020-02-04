前民進黨立委李俊俋今日接受記者電訪表示，卸下立委身分後，現階段只想好好休息，放個長假，關於未來的人生規劃，目前沒有想法也沒有任何預設立場，對外界的一些推測訊息也不便回應。

近日立法院副院長蔡其昌接受媒體訪問時，提出內閣可以微調的建議，讓有能力的人，都能進入政府體系內為國家做點事，他也點名多位人選，其中也包含了李俊俋在內。

李俊俋擔任8年立委期間，主要都待在立法院內政委員會耕耘，也長期擔任委員會召委。而過去亦曾擔任銓敘部政次、嘉義市副市長，政治歷練豐富，而立委任內，有14個會期被評為國會優秀立委。

另有關近日民眾黨立院總召賴香伶指出，偏遠鄉鎮沒有健保特約藥局，醫療資源不足，應結合地方民政系統，調查口罩需求數量，主動配發。但武漢肺炎是在人口密集地區具有傳染性，偏鄉人口較少的地方，是否有全面發放口罩的需求急迫性，仍待討論。

李俊俋認為，在野黨所表達的意見，若有社會上有一些疑慮，這部分他們要自己去說明，而國家都有防疫中心，防疫工作還是交由主管機關一條鞭來處理比較適合。

(中時 )