因應武漢肺炎防疫，民眾搶購口罩造成供應短缺，行政院昨晚拍板定案，6日起購買口罩改採實名制，民眾可持健保卡前往全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片。資深媒體人黃暐瀚指出，造成民眾「搶購口罩」，當然不全然是政府的責任，但這段時間的「政令不一」，也不可能說政府「完全沒責任」。

黃暐瀚在臉書指出，以台灣目前的防疫狀況，應該不需要到「人人戴口罩、天天換四罩」，但是疫情一開始的時候，政府官員和許多醫師跟意見領袖們，為何要告訴大家「口罩必須戴」、「一沾到噴嚏就得更換」、「一天一個，基本不夠」？然後還說「台灣口罩一定夠，大家不用擔心」？結果現在變成「七天兩片」。黃質疑，那還要不要「天天戴」？還要不要「一噴到口水鼻涕，就需更換」呢？

黃認為，造成民眾「搶購口罩」，當然不全然是政府的責任，但這段時間的「政令不一」，也不可能說政府「完全沒責任」。

此外，黃說對於計程車司機、運輸業司機等「高風險」的行業別、對於身體較弱、抵抗力較差的族群，政府是不是也該想辦法，讓他們更容易取得口罩？而不是放任他們去搶，去排，去自生自滅。

(中時電子報)