武漢肺炎疫情嚴峻，連醫院口罩也告急，繼三總口罩採總量管制後，台大醫院昨天開始也啟動口罩限額，台大工會表示，過去平均一個病房至少20個醫護人員，一天就會用掉一盒共100片的口罩，昨天開始，每個病房卻只分配到一週只能用2盒，數量「距離足夠的使用量有相當大的距離。」導致醫護口罩濕掉也不敢更換。

台大企業工會理事長陳愛蓉表示，昨天開始醫院在各病房貼出公告，指出每週每個病房將「每週限發兩盒口罩」。目前各單位要求醫療人員最短每四小時換一次口罩，所以八小時制的護理師每次上班限領2片，「早已不是過去想拿就拿、想換就換的光景。」

陳愛蓉指出，目前一個病房平均至少有20個醫師、護理師，一起照顧36個病患，通常光是一個住院醫師還不是主治醫師，一天就至少要用掉4片，有時候遇到突發例如濕掉或是被病人血水噴濺，也要替換，大約一天就要用掉一盒，一盒約100片。

「只有保護好自己，才能照顧好手上的病人」，工會表示，目前台灣有多起疫情及疑似案例，是非常時期，臺大醫院肩負急重症醫療的責任，前線人員沒有不上戰場的選擇。但院方更和廠商協調，讓口罩充分供應。

(中時 )