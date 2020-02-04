PIDA表示，預計於2020年推出無人計程車隊包括通用汽車旗下的Cruise、特斯拉，以及Mobileye，將於法國巴黎、以色列特拉維夫，以及南韓大邱等三都市部屬無人計程車隊。

Mobileye持續投入開發全自動駕駛系統，自行開發 ADAS 技術「Level 2+」與 BMW、福斯汽車、日產汽 車，以及中國的上汽集團和蔚來汽車等多家汽車廠商合作，約有70％以上採用Mobileye之技術，並藉由其與汽車廠商之合作，蒐集更多 歐美等主要地區的行車資訊，完成地圖繪製。

對於自駕車而言，感測器是「越多越好」，如果一個傳感器故障，剩下的感測器可以幫助確保汽車安全，最安全的系統則是使用多 種感測器系統，例如攝影鏡頭、雷達、超音波和光達(LiDAR)。

專注於基於視覺的自駕車晶片公司 Mobileye 不僅相信多種感測器的功能，也相信基於攝影鏡頭系統的強大功能。在2020年於拉斯維加斯舉行的消費電子展上，展示了一種僅使用攝像頭之自動測試車輛在耶路撒冷複雜的街道上行駛的情況，基於多個計算機視覺引擎和 深層網絡的算法將來自攝影鏡頭的二維訊息建立到環境的 3D模型中。該汽車可應對複雜的駕駛情況，例如無交通號誌的四向交叉路口。

(工商 )