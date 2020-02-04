桃園市大溪區里長廖學淵遭檢方提起當選無效之訴，高院維持桃園地院判決，認定廖男幫2名友人辦理遷徒戶籍，且提醒對方領取投票通知，他的行為已違反選罷法，判他當選無效確定，廖男失去里長工作。

高院認為，廖男與藍姓及李姓友人有深厚交情，並由他代為辦理遷徙戶籍，但未實際居住在系爭地址，他所舉證據也無從證明所辯稱遷徙戶籍目的，且當選無效之宣告不以有影響選舉結果為必要，因此判廖男當選無效確定。

(中時 )