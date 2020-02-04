幫2友人遷戶籍投票挺自己 里長丟工作 13:322020/02/04 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大溪區里長廖學淵遭檢方提起當選無效之訴，高院維持桃園地院判決，認定廖男幫2名友人辦理遷徒戶籍，且提醒對方領取投票通知，他的行為已違反選罷法，判他當選無效確定，廖男失去里長工作。 高院認為，廖男與藍姓及李姓友人有深厚交情，並由他代為辦理遷徙戶籍，但未實際居住在系爭地址，他所舉證據也無從證明所辯稱遷徙戶籍目的，且當選無效之宣告不以有影響選舉結果為必要，因此判廖男當選無效確定。 (中時 ) #戶籍 #里長 #當選 #友人 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 林為洲當選國民黨立法院黨團總召 12:052020/01/31 政治 新國會明天登場 「堃昌配」料當選 12:512020/01/31 政治 行腳節目主持人跑透透 過年做這事被友人笑 20:212020/01/31 娛樂 林奕華呼籲防疫須結合里鄰通報系統 23:022020/01/31 生活 韓冰戶籍仍在雲林農舍？韓家打臉：已遷出 15:272020/02/01 政治 佛心來著！中市西屯區里長2日送3000個口罩給里民 20:282020/02/01 生活 台中上德里送3000個口罩 不到20分鐘全發完 10:082020/02/02 生活 武漢返台留假資料失聯15天男女 北檢要嚴辦 10:032020/02/02 社會 里長找不到的失聯男 派出所報到喊冤 15:012020/02/02 社會 5個口罩賣50元 里長：弄錯數量可以來退錢 17:202020/02/02 社會 社會熱門新聞 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 搭機行李超重仙女路人一句解危 抬頭一看竟是她 - 社會 【直擊情慾按摩1】日操12小時還遭仙人跳 男師連噴被榨乾 - 社會 日本牛郎界帝王 現身士林夜市險引暴動 - 社會 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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