張男1月31日也曾不甩醫院篩檢站，自顧自地走進去。（活力得中山脊椎外科醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

醫院院長楊椒喬（中）今表示，拒絕不配合防疫的張姓男子來看病。（活力得中山脊椎外科醫院提供／柯宗緯高雄傳真）

武漢肺炎疫情升溫，全台醫療院所加強門禁管制。不過，高雄卻有位張姓男子兩度到活力得中山脊椎外科醫院治療，拒絕戴口罩，還嗆聲自己是某國立大學教授，氣得院長楊椒喬痛斥「可恥」並將畫面PO網。高市衛生局表示，男子不願配合戴口罩，將依傳染病防治法開罰，最重可罰1.5萬元，成為高市未戴口罩開罰首例。

楊椒喬4日表示，張姓男子是在上月31日到院復健，當時醫療人員要為他量體溫、消毒及戴口罩，張男不僅強硬拒絕，大聲咆哮後推開篩檢站人員企圖硬闖入院，院方先請他離去，但他不願離開，只好免費提供口罩要求戴上，但張男到復健科做完診療離開，仍未戴口罩。

未料，張男3日下午又到該院，同樣不配合量體溫、戴口罩等防疫措施，保全及醫療人員百般勸說，他仍大聲咆哮，硬要闖入診所做復健，櫃檯人員請他當場購買院方販售的5元口罩才准入院，但他卻羞辱說「醫院死要錢」，態度乖張令人傻眼。

楊椒喬指出，當下獲報後，立刻前往復健科，嚴正表達院方立場，必須配合中央防疫政策，就算是國立大學教授，如果不能配合的話，也不要來醫院看病，就去其他能容忍這種行為的醫院看病。

高市疾管處表示，民眾進到醫療院所需強制量測體溫、戴口罩，若不配合將依《傳染病防治法》開罰可處3000元至1.5萬元，張男態度不佳，又屢勸不聽，今天已經寄出舉發通知書，有10天意見陳述期。

至於男子自稱的國立大學校方今天回應，經查確認學校沒有這位教授。針對此事，學校研擬追究，以維護校譽。

(中時 )