國寶級花燈藝師蕭在淦（中）獲頒「匠人魂」錦旗。（羅浚濱攝）

市長林智堅（左）敬佩蕭在淦（中）老師花燈慢工出細活的「匠人魂」精神。（羅浚濱攝）

新竹市94歲國寶級花燈藝師蕭在淦，用雙手製作絢麗花燈近80年，中華文化總會拍攝「匠人魂」系列第21部花燈篇「祈心成願」影片，4日在市府公佈介紹，文化總會副會長江春男代表兼任會長的總統蔡英文頒發「匠人魂」錦旗，表彰蕭在淦一生懸命的精神。

蕭在淦製作花燈在1991至1993年連續3年拿下新竹都城隍廟花燈競賽首獎，獲贈都城隍廟之寶「金門保障」複刻版匾額，全國性比賽也獲獎無數，作品曾受邀至歐美、加拿大參展，成為台灣國寶級的花燈藝師。

「祈心成願」影片描述蕭在淦兒時看過長輩做花燈，長大後習得這項技藝，並在競賽中一舉成名，至今仍持續手工製作花燈，不斷創作的精神令人敬佩。蕭在淦說，早期喜歡糊「人間三奇」龍、鳳凰與麒麟，後來則把社會故事糊成燈。

會場展示蕭在淦製作的魚躍龍門、孔雀開屏、龍、鳳凰及麒麟等5件技藝精湛的花燈藝品。市長林智堅敬佩蕭在淦老師慢工出細活的「匠人魂」精神，值得市府團隊學習，邀請民眾元宵節時，來新竹團圓賞花燈。

中華文化總會副會長江春男表示，文總自2017年8月起在傳統工藝與創新技藝領域中，尋訪隱身巷弄角落的在地職人，拍攝「匠人魂」系列影片紀錄他們的專注身影，讓每位匠人一生懸命的精神，得到重視與尊敬。文化局表示，「匠人魂＃21祈心成願」即日起可在文總Facebook、Youtube搜尋播放。

(中時 )