澳門出現第10起肺炎確診個案，澳門特首賀一誠表示，澳府可能將暫停賭場運營半個月，並認為澳門能夠承受暫停賭場所帶來的經濟成本，而此項提議需要與該行業討論，澳門政府將於下午商搓暫停賭場運營的方案。

消息一出，濠賭股即時由升轉跌，新濠國際發展跌幅2.6％、美高梅中國跌幅達3.65％，其他相關股票也都有不同程度的跌幅。

(中時 )