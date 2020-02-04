今年出席率明顯比去年低，高齡議員出席人數銳減，不過出席者大多未戴口罩，開心與老同事們敘舊聯誼。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右）也測額溫後進入。（周麗蘭攝）

雲林縣議會2020年如期舉行歷屆縣議員聯誼活動，午宴之前先大合照。（周麗蘭攝）

雲林縣議會歷屆議員回娘家4日如期舉行，受武漢肺炎疫情影響，今年出席率明顯降低，有些簽到之後就先離去，議長沈宗隆、前議長蘇金煌、前議長歐明憲都出席，也都接受門口酒精殺菌、測額溫服務，多數女性議員拱手拜年不握手。

受武漢肺炎疫情衝擊，今年多數機關團體團拜活動取消，雲林縣議會在農曆春節過年前對歷屆縣議員發出聯誼會邀請卡共195人，以及退休縣議會員工數十人。

縣議會表示，考量國內疫情未升溫，也無法一一通知受邀請人改期，決定如期舉行，但加強防疫作為，包括統一由大門進出，勸導所有人員酒精噴手消毒、測量額溫再進入，包括議長沈宗隆、前議長蘇金煌、前議長歐明憲。

今年出席率明顯比去年低，高齡議員出席人數銳減，不過出席者大多未戴口罩，開心與老同事們敘舊聯誼。

今年歷屆縣議員回娘家活動，在議會餐廳擺宴20桌，但有幾桌無人坐，議長沈宗隆致歡迎詞，縣長張麗善也到場致意。

(中時 )