券商公會理事長賀鳴珩表示，台股殖利率在全球排名前幾名，但大部分卻被外國人賺走，台股2019年雖然上漲23.3％，若含權息計算，台股全年累積報酬率提高到28.9％，投資10年累積報酬率更達到113％，呼籲投資人長期投資台股，退休金投資台股絕對是對的選擇。

依行政院主計總處「106年度家庭部門資產結構」，國人進行國內外各項資產配置，以房地產占36.8％居首位、儲蓄存款占25.4％居次、人壽保險準備及退休基金準備占19.8％、有價證券占15.8％。

賀鳴珩指出，一般投資人大多有房貸要付、有保單要繳，再加上每天食衣住行的開銷後，可能所剩不多來投資股市，2019年台灣股市上漲23.3％，但含權息，則提高到28.9％，三年含權息報酬率達到57.9％，10年更達到113.0％，但部份人民無感，也是因資金沒有適度配置到股市所致。以國內勞退基金新制來看，雇主提撥的6％外，應思考其餘94％的理財配置，應提高投資股票的比重；他也希望聯合政府、證交所力量一起推動類似國外退休基金，一起投入台股，在股票稅制也有所減免，讓民眾獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。

(時報資訊)