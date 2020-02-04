基亞生技（3176）與高雄義大癌治療醫院合作的細胞治療計畫申請案於4日收到函覆獲准施行。基亞表示，公司所提供的Magicell-NK「自然殺手細胞」是全台第一家以自然殺手細胞 （NK細胞）這項目通過衛福部核准用於癌症治療，Magicell-NK可於結腸直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、頭頸癌、攝護腺癌及胰臟癌等7種第4期實體癌症病患施行。

為提供癌症病患便利且多元的細胞治療服務，基亞已與義大癌治療醫院、永長欣診所、花蓮慈濟醫院、醫者診所、彰化基督教醫院、柳營奇美醫院、洛桑醫學診所及大里仁愛醫院等8家醫療機構合作申請特管辦法。

此外，基亞引進日本MEDIENT的GDT細胞治療也積極準備申請特管辦法，期盼使癌症病患於不久的將來能在台灣接受到GDT細胞治療。

基亞指出，NK細胞是人體免疫系統中對抗癌化、老化及病毒感染的第一道防線，也是免疫系統中最強的殺手細胞。基亞自主開發的Magicell-NK，不使用基因改造技術與傳統的餵養細胞 （feeder cell），即能大幅提高NK細胞的數量及毒殺癌細胞效力，預期能為病患提供更安全與有效的癌症新治療選項。

基亞強調，未來除利用現有研發與國際合作的資源，探求NK在癌症及癌症治療以外的應用，包括亞健康市場和病毒感染等疾病的治療。

海外布局採用提供分析服務並銷售關鍵原料的模式；108年5月起與香港中基集團的合作進展順利、業務量持續增加，未來將採用相似的模式拓展大中華及海外市場。

(工商 )