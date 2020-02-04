寶得利（5301）以多角化經營力拚轉型，透過併購「逸仙樓」進軍兩岸餐飲事業，以「小逸仙」品牌經營火烤兩吃餐廳，首家據點落腳台北市六福客棧旁四平長春商圈，平均客單價約750元，預計2月中開幕試營運，目標月營收達450～500萬元。

寶得利表示，「小逸仙」首處據點店規模180坪，設有114個座位及5個包廂，鎖定本地年輕客群為主力，並與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，規畫進一步拓展高端韓客市場。今年預計新開3家店、朝3年展店達10家為目標。

中國大陸餐飲布局方面，「小逸仙」以手搖飲料店進軍深圳市平安大廈地下街連城新天地，目前裝修已接近完工，但開幕時間需視武漢肺炎疫情穩定後才決定。至於攜手中國大陸知名潮州菜餐廳「潮江春」合設的「潮春江」餐廳，目前則仍在籌備中。

寶得利因應陸客來台減少衝擊，2017年啟動海外拓點計畫，2018年進軍馬來西亞布局，目前已有4家店，去年已實現單月獲利。不過，受陸客來台驟減衝擊，去年9月起營收表現明顯轉弱，2019年自結合併營收16億元，仍年增19.37％，為近4年高點。

寶得利董事長張雅琍表示，公司過去主營陸客購物店，但在台4個據點近年陸續收攤，去年底已結束位於高雄的最後一個據點，相關費用已於去年第四季攤提認列，不影響今年台灣營運表現。

至於馬來西亞方面，張雅琍表示，為達到每月獲利目標，原先已計畫今年將加強整頓。目前遭逢武漢肺炎疫情升溫，中國大陸停止陸客團出境，馬來西亞購物店將順勢調整店面，期間將暫時不對外營運，為提高獲利、增添動能預作準備。

(時報資訊)