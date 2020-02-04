中央流行疫情指揮中心今下午將舉行記者，說明武漢肺炎最新疫情。（中時電子報臉書直播）

武漢台商200餘人返台後，有一人發燒，二人呼吸道道不適，今(4日)早已送醫並完成相關安置隔離。目前我武漢肺炎確診仍維持10例，中央流行疫情指揮中心下午2時舉行記者會說明，繼廣東、溫州市列為二級流行區後，今天再增浙江省列為二級流行地區。入境民眾如有浙江省旅遊史，入境十四天將列入居家檢疫對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於浙江近日累積確診病例數持續上升截至2月3日已經達829例，僅次於湖北省，且包含溫州、杭州都已經有實施陸運管制及限制居民移動勝限制，研判當地有社區傳播發生。

外交部領事事務局長葉非比表示，為了確保國內公衛安全，強化人流控管我國政府二月七日起針對十四天內曾經入境或是居住中國大陸的外籍人士，採取入境限制和簽證的管制措施。。

葉非比表示，二月七日起，過去十四天內曾經入境、或住在中國大陸的一般外籍人士將禁止入境我國，包含享有簽證待遇、落地簽證及電子簽證、持有有效簽證的外籍人士等。

其次，有特殊原因確實需要訪問台灣的外籍人士，十四天內，未入境或是居住在大陸的嚴重疫區，可以申請簽證，但要準備齊全文件，寫明過去十四天旅由史，若去過一級、二級風險如湖北、廣東、溫州、浙江等，就不受理。且要出示健康證明，不能發燒、呼吸道感染或肺部感染，三入境台灣有病症要簽我國衛生機關切結書，四準備好簽證相關文件。

已經持有我國效期內居留證且要返台的外籍人士，十四天內入境曾經去過中國大陸，返台後要自主健康管理十四天，以上措施也會根據疫情調整。

對於武漢包機抵台隔離地點沒有公開原因，疫情中心執行長周志浩表示，主要是考慮他們已經身心疲憊需要休息。陸生部分維持暫緩入台，並隨著學校開學時間往後延，整個流動也要受管制，周志浩提醒，目前整個中國大陸都建議國人暫緩前往。

食藥署署長吳秀梅表示，單、雙數分流購買口罩機制，就是因為希望不要全部的人同時購買，所以也請大家配合，台灣本來就是口罩進口國，口罩技術不是那麼高，當物資大量緊縮，台灣受到很大影響，所以一開始會禁止出口。

健保署長李伯璋表示，33萬從大陸回台的民眾健保卡都有勾稽，但有民眾故意不帶健保卡，醫院可以直接輸入ID，呼籲據實告知旅遊史，才能真正保護自己、家人、社會。

(中時電子報)