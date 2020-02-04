遇肺炎又遇地震，張靚穎分享家人群組截圖笑翻。（圖／翻攝自張靚穎微博）

張靚穎分享家中群組截圖。（圖／翻攝自張靚穎微博）

35歲女歌手張靚穎因高亢海豚音被封為海豚公主，3日凌晨四川成都市發生芮氏規模5.1地震，又因武漢肺炎橫行，令她頗為擔心，沒想到一點開家人群組，家人紛紛用打油詩苦中作樂，張靚穎哭笑不得說：「對不起，我想多了，平安就好」。

張靚穎2016年和經紀人馮軻在義大利舉行婚禮，隨後爆出因張母反對未登記，2年後張靚穎被拍到和小提琴家陳秋蒔半夜約會，間接證實和馮軻告吹。老家在四川的張靚穎，昨分享剛離開家就發生地震，她擔心家人和因疫情與天災焦慮，本想安撫一下眾人，沒想到家人反應讓她傻眼。

從截圖中可見張靚穎的家人得知地震後，紛紛苦中作樂寫下：「上聯：在家有地震；下聯：出去有肺炎；橫批：跑還是不跑」、「上聯：肺炎不能在外；下聯：地震不能在家；橫批：趕盡殺絕」、「上聯：疫情 喊待在家頭；下聯：地震 喊待在外頭；橫批：左右為難」。

網友則說：「我好想笑但還是忍住吧」、「這家族群的風格和我家的怎那麼像呢」、「一切平安就好」、「你出門在外也要注意安全啊」。

(中時電子報)