市府已發送兒童防疫備用口罩給全市私立幼兒園，私幼學童上課都有戴自備的口罩。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

武漢肺炎疫情延燒，新竹市已請各學校應成立防疫小組，教育部針對已開學的私立幼兒園，發送防疫備用的1萬6600個兒童口罩，已全數發給全市131所私立幼兒園，讓臨時出現呼吸道症狀或臨時緊急需求的幼童使用。

教育處指出，備用兒童口罩為提供幼兒園緊急支援的「防疫備用物資」，正常無症狀的幼生無須配戴口罩，且口罩以個人自備為原則，幼兒如有發燒、咳嗽等不適症狀，應在家自主休息，不宜至幼兒園。

教育處要求私幼必須妥善保管及運用，並指定1名管理人員登記口罩使用情形，強調最基本且最重要的防疫措施是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。

教育處長黃錦能表示，新竹市已請各學校成立防疫小組，各校防疫工作以最高規格態度看待，盤點校內測量體溫的額溫槍、耳溫槍的數量，並進行校正，如有損壞不堪使用或不足者將儘速採購。另進行校園環境清潔及消毒作業，並備妥酒精、肥皂等防疫物資，提供學校師生使用。

而新竹縣則獲配1萬8100個兒童口罩給161所私立幼兒園，縣府教育處要求私幼依據竹縣公告的相關防疫措施，備妥適量耳溫槍、洗手液等，落實幼生及教職員工體溫量測，發現疑似症狀應立即就醫，倘為疑似或確診個案應依醫囑在家自主管理，幼兒園須於24小時內進行校園安全系統通報，以利掌握疫情。

(中時 )