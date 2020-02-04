武漢肺炎持續延燒，中國代表3日在世界衛生組織（WHO）會議上指出，對於疫情，兩岸之間溝通的管道非常暢通，基隆市長林右昌則反駁指出，WHO稱讚中方已控制武漢疫情「簡直睜眼說瞎話！」他更稱讚雲林縣長張麗善，站上第一線，呼籲民眾踴躍連署爭取台灣加入WHO，此舉是很多政治人物都做不到的。

林右昌在市務會議後記者會上表示，他對這次武漢肺炎有些話要說，並指出，中國至今疫情這麼嚴重，還阻撓台灣參與WHO的緊急會議，他覺得這種行為是非常非常的不恰當。他並指出，台灣目前只有10個確診病例，台灣的防疫成功是因為台灣的醫療和機制是全世界屬一屬二，是這樣的機制在保護台灣人的健康安全，更重要的是第一線醫療人員全心全力投入防疫工作。

林右昌強調，中央政府防疫工作如火如荼準備，其中表現最好的「應屬雲林縣長張麗善」，他指出，張縣長的表現比台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜還要亮眼，不僅可以在疫情爆發時，率先發給每一個小朋友20片，更公開呼籲所有台灣同胞，去美國白宮的網站連署，請白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」的請願連署活動，他認為這是正確的說法及倡議，他認為這是所有縣市首長都做不到的，並建議「由張麗善去選黨主席才對。」

(中時 )