台康生技（6589）宣布，承接日本藥廠已在上市產品轉廠委託生產生物製劑原料藥，完成轉廠所需法規需求及製程驗證工作，完成後此產品將回銷日本延續既有的產品市場，成為台灣第一家通過日本厚生省PMDA查核取證的生物藥製造廠。

台康生技表示，2019年營收較去年成長且海外及國內占比也接近4:1的比例，特別是在日本的業績一直是在海外區域板塊最大的一個國家。此次日本官方查廠通過，除將對日本CDMO業務有所挹注，日本厚生省認證也實質證明公司生物藥CDMO的技術及服務皆達到國際水準，對進入全球市場委託業務更具信心及實力。

台康生技委託研發製造生產 （CDMO）業務從2013年開始營運，2019年年營業收入已達四億元以上，營業毛利及營業收入皆創歷史新高。在今年持續承接包括美國、日本、歐洲、中國大陸及台灣等全球製藥及生技公司的委託業務，不僅已從初期只服務台灣本地生技公司，目前已成為具全球業務之國際型CDMO公司。

台康生技指出，日本厚生勞動省授權獨立行政法人醫藥品醫療機器總合機構PMDA於108年9月9日至9月12日，依法進行生產廠實地查核。2020年02月03日接獲PMDA「醫藥品適合性調查結果通知書」，成為台灣、海峽二岸三地第1家由日本官方法規單位GMP查核通過的生物藥製造廠，也是亞洲少數幾家被日本PMDA查核通過的生物藥製造廠。

此外，日本厚生省也因台康生產日本已上市產品，通過GMP生產廠實地查核。隨著竹北商業化生產廠的產能挹注，除前期臨床試驗用藥供給到上市產品供應，皆可提供完整一站式服務。

(工商 )