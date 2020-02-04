文化部規畫國父紀念館園區整建，擬拆除周邊圍牆，引發當地居民反彈，台北市議員王鴻薇稍早在臉書指出，國父紀念館今天上午舉辦景觀改造的公聽會，會中宣部仍保留圍牆，王鴻薇建議未來改造可多設置人性化座椅及符合人體工學的人行道磚，方便長者和親子活動。

國父紀念館整建計畫涉及古蹟維護，北市文化局去年底通過文資大會審議，同意由國父紀念館編列1.5億元，改造中山文化園區景觀，並匡列1400萬元拆除園區圍牆重新設計，遭當地民眾反對。

王鴻薇在臉書指出，今天早上她參加國父紀念館舉辦的景觀改造公聽會，居民關心圍牆是否拆除的問題，國父紀念館已宣布仍保留圍牆，會中也建議，園區與大巨蛋連通道未來將會在國父紀念館側停車場設置引道，外觀應考慮和國父紀念館的意象結合。

王鴻薇說，國父紀念館周邊許多居民跑步、休憩，未來改造應多設置符合人性化座椅、舖設符合人體工學的人行道磚。

(中時 )