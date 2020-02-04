台灣菸酒公司嘉義市營業處一早出現眾多搶買酒精的民眾，現場大排長龍。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

搶玩口罩搶酒精，因坊間75％酒精一罐難求，網傳用95％酒精調配稀釋效果一樣，從昨天開始，台灣菸酒公司嘉義市營業處便利店就湧入眾多搶買酒精的民眾，今早更有數百人未到營業時間就在門口排隊，台酒嘉義營業處打包票，酒精源料絕對足夠，每天一定會供貨，畢竟95％高濃度酒精是管制用品，呼籲民眾不要囤積，夠用就好。

今天上午7點不到，就有數百人到台酒嘉義垂楊路營業處排隊，台酒嘉義營業處行銷課長林憲聰說，這些民眾都是為了購買「台酒優質酒精」而來，目前營業處每天提供50箱販售，其中嘉義便利店每天供應600瓶，雲林虎尾便利店供應240瓶，周四就再次補貨，預估周五後每天的供應量會增加2、3倍，民眾不用擔心買不到。

林憲聰說，15、16年前，台酒推出紅麴餅乾時引發風潮，也曾吸引民眾排隊搶買，沒想到再現大排長龍景象，竟然是為了酒精 ，透露95％「台酒優質酒精」是管制用品，平常民眾要買要拿身分證來登記，且1個人不能買超過5公升，這次因應防疫，1人限購2瓶，但沒有留資料。

林憲聰重申，目前工廠已在趕工製造，因短時間需求很大，有物流運輸的問題，所以各地都有額度限制，但一定會不跟斷貨，而營業處也張貼稀釋比例，民眾購買一定要小心存放、避開火源。

(中時 )