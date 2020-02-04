23歲李姓男子見馬來西亞籍朱姓女子攜帶大量現金來台旅遊，去年11月3日正要返國，假意幫忙叫機場Uber接送，實則找20歲林男幫忙開車、黃姓友人埋伏在陽明山馬槽橋偏僻山區，將朱女帶到現場，搶走30萬現金，朱女身體、手臂多處挫傷，士林地檢署偵結，依強盜罪提起公訴。

李男與朱女是網路上認識的朋友，案發當天上午，先指使林男將黃男載到陽明山馬槽橋旁躲藏，他約朱女出門吃早餐再看風景，自己在半途下車，當朱女發覺苗頭不對，車輛已停在山區人煙罕至地點，黃男突然從路邊跳出，朱女下車後立刻狂奔，遭兩人壓制在地上，搶走身上裝有30萬的背包，3人分得12萬、12萬和6萬。

朱女則稱來台幫親友購買化妝品等物，原本攜帶50萬，花了20萬準備要回國，不料李稱要逛陽明山再送她到機場，半路即遭強盜財物，但林的辯護人則稱，未達不能抗拒程度，僅犯下搶奪罪嫌。

起訴書指出，朱女為了保護財物，拼命拉著背包，仍遭壓制在地上，左下腹、背部、左下肢、左上肢肌肉挫傷。朱女遭搶後獨自徒步在山區尋找派出所報案，已達強暴至使不能抗拒，李等3人涉犯強盜罪，依法提起公訴。

(中時 )