武漢肺炎疫情蔓延，全台鬧口罩荒，行政院長蘇貞昌拍板口罩實名制，憑健保卡每人每周7天限購兩片。不過消息一出，今（4）日就傳部分店家有口罩可賣，也遭質疑是否先前惡意囤貨。

為化解口罩之亂及避免民眾囤貨，行政院宣布，6日起透過全國6000健保特約藥局，憑健保卡出售，每人每周7天限購兩片，每片降為5元。購買採分流措施，身分證尾數單號周一、三、五購買，尾數偶數二、四、六買，周日則不限。

民進黨立委林淑芬在臉書表示，「到底是到貨販售，還是囤貨出清？今天一些店家突然都有口罩在賣口罩了。」

網友猜測，店家先前可能惡意囤貨，想趁缺貨時漲價，「真的很可惡，這些店家不配合防疫」、「知道囤貨沒有用了，只好拿出來賣」、「一連好幾天都買不到，直到今天！」有人則認為，之後口罩價格調降為5元，店家才會急忙出清，「無利可圖，當然先出清換現金」、「利潤薄了。開始拋售。」

(中時電子報)