接受心路早療服務的小翊，父親帶她從離島遠赴心路早療服務。（心路基金會提供／林良齊台北傳真）

接受心路早療服務的小翊，過去因各方面發展較同年齡孩子落後，父親帶她從離島遠赴心路早療服務，短短兩年內，小翊的語言、認知和動作上的進步，已展現於日常生活中，從說不出口的文字，只能「ㄜ、ㄜ、ㄜ」或手遮臉躲避，到現在可用口語、手勢表達「幫忙」、「謝謝」、「上廁所」等單詞，也能清楚表明「要」與「不要」，讓旁人理解她的需求和感受。

午休時，她還會主動當起老師的小幫手，辨別哪些同學請假沒來，再鋪地墊、拿被子、幫忙同學脫鞋；平時也會用摸摸頭、抱緊緊，表達對家人朋友的喜愛。對於小翊的轉變，一切得來不易。

據衛福部統計，全台心智障礙人口破百萬，平均每20人就有一位心智障礙者需要關懷與幫助。而心路長期為此所努力，服務包含：智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺等，提供0至6歲的早期療育，協助成人障礙者自立生活、融入社區、媒合就業。

然而，心路每年扣除政府補助、學費等收入，尚須自籌1億元以上資金，才足以支應整年度的服務開銷，需要仰賴各界企業及大眾的善心支持，才得以讓智能障礙服務永續、穩定進行；電商平台「生活市集」今年響應「幸福活動」，免費提供平台讓心路進行義賣，並藉此拋磚引玉，盼影響更多人加入公益行動。

活動詳洽：https：／／bit.ly／38XwZNa。

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