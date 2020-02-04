副總統陳建仁與行政院副院長陳其邁，以公共衛生專家的角度拍攝影片，向國人呼籲正確戴口罩的時機，強調照顧感染者和醫護人員、免疫力差、生病的人等3種民眾，才有戴口罩的需求。

陳建仁表示，要戴口罩有兩個原則，一、健康的人，戴口罩能預防病毒感染，同時要看感染機率，照顧確定病例，或是去醫院看病、陪病的人，有比較高的風險，可以戴口罩。

二、自己有上呼吸道感染，希望先在家休息，如果有必要上街，才需要戴口罩。

他強調，其他健康的人，沒有必要戴口罩。

陳建仁也指出，參加婚喪喜慶並不需要戴口罩，因為參加的人沒有得到新型冠狀病毒，而且場地空曠，就不用戴口罩。或是到小吃店、餐廳吃飯，吃東西要把口罩拿下來，就已經沒必要戴口罩。

至於學校要求學生戴口罩，陳建仁認為，因為小朋友沒有辦法長時間戴口罩，如果有症狀的人，應該在家裡休息，不要到學校。班級上若有流感或腸病毒，就會停課。目前沒有學生感染冠狀病毒。

陳建仁也表示，辦公室裡沒有人感染新型冠狀病毒，就沒有必要戴口罩。

陳其邁詢問，2,300萬人對口罩的需求很大，有人形容口罩很亂，有沒有特別建議？陳建仁回答，傳染病防治有很重要的口號：「人人為我，我為人人」，所以戴口罩是陪病或醫護人員、免疫力差、生病的人，戴口罩可以照顧自己，健康的人不必戴口罩，感染風險低的人不需要戴口罩，把口罩留給第一線醫護人員。

(工商 )