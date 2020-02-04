針對政府宣布中小學延後開學，並公告勞工可請「防疫照顧假」以照顧12歲以下學童。國民黨今（4）日主張，政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請「防疫照顧假」的勞工六成薪，避免勞工不願請、不敢請，以及雇主不准假等情形。

國民黨文傳會代理主委王育敏強調，政府應扮演更積極的角色，讓雇主與勞工、家長間取得平衡，更能讓防疫工作得以順利進行。同時，王育敏認為，孩童的照護是國家未來發展的重心，希望藉由此次防疫的時機，同步推動「家庭照顧假」給薪的機制法制化，推動長久的制度。

至於所需經費，國民黨評估，全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，以六成家庭估算，請防疫照顧假人數約為51萬人，粗估經費約50億元左右，經費並不會過於龐大。

至於財源，由於「就業安定基金」受限法定用途而無法支應，國民黨建議，由中央政府總預算中行政院第二預備金應急，以即時落實防疫工作，讓家中有12歲以下學童之家長，由政府支付延後開學期間的六成薪資，在2月11日至2月24日孩童原定上課期間得以申請「防疫照顧假」在家照顧子女。

(工商 )