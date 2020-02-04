澳門擬暫停賭場營運 香港博奕股跳水 14:032020/02/04 工商 工商時報數位編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 澳門擬暫停賭場營運 香港博奕股跳水(新華社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸官方媒體環球時報的報導指出，澳門特首賀一誠周二(2/4)指出，澳門決定暫停博彩業及相關娛樂行業長達半個月時間。 此外，根據香港無線新聞的消息也指出，澳門特區行政長官賀一誠在今稍早表示，為防止武漢肺炎疫情疫情擴散，澳門決定暫停博奕彩券等運營及相關娛樂行業達半個月時間。 受制賭場停業半個月消息衝擊，相關賭博奕概念股在香港股市急瀉，其中銀河娛樂集團（00027）大跌逾4%；金沙中國（01928）跌逾3%；另新濠國際也臉色鐵青。 新聞來源：環球時報、香港經濟日報 (工商 ) #澳門 #暫停 #博奕 #賭場 #環球時報 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒 虎航取消部分澳門航班 20:182020/01/31 財經 梁赫群遊澳門玩到初一 經紅外線體溫檢測順利返家 18:122020/02/01 娛樂 為何澳門沒有口罩亂象 曝超強防疫 19:082020/02/02 時事 新北便民再加碼 開放線上申請勞退監委會變更及暫停提撥 12:092020/02/03 財經 武漢肺炎搗亂 星宇台北-澳門航班全砍了 13:032020/02/03 財經 不只長榮砍班 星宇澳門線2／8~3／28全砍 13:142020/02/03 生活 星宇航空2月8日起桃園-澳門航線暫停飛航 14:022020/02/03 財經 星宇航空2月8日起飛往澳門航線暫停飛航 15:112020/02/03 消費 台中寒假課輔暫停 盧秀燕呼籲教育部：私幼也停課 18:272020/02/03 生活 澳門特首：為防肺炎疫情 考慮關閉賭場半個月 13:372020/02/04 兩岸 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 防疫…散戶撿錯槍！這檔暴漲3天殺停跌 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 陸人行救市 兩天狂砸1.7兆人民幣 - 財經 台股跌近千點 下一步...？謝金河：觀察4重點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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