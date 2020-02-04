據大陸官方媒體環球時報的報導指出，澳門特首賀一誠周二(2/4)指出，澳門決定暫停博彩業及相關娛樂行業長達半個月時間。

此外，根據香港無線新聞的消息也指出，澳門特區行政長官賀一誠在今稍早表示，為防止武漢肺炎疫情疫情擴散，澳門決定暫停博奕彩券等運營及相關娛樂行業達半個月時間。

受制賭場停業半個月消息衝擊，相關賭博奕概念股在香港股市急瀉，其中銀河娛樂集團（00027）大跌逾4%；金沙中國（01928）跌逾3%；另新濠國際也臉色鐵青。

新聞來源：環球時報、香港經濟日報

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