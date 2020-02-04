水舞秀這三天每天晚上6點、6點30分、6點55分及9點熱鬧展開。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

「2020花在彰化」與「彰化月影燈季」，短短時間內入園人次已突破60萬大關。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

2月4日至6日一連三天加碼演出，包括九天民俗技藝團、即將成真火舞團、營北國中舞龍隊、台灣特技團及虎劇團等國內知名藝陣。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府在溪州公園舉辦「2020花在彰化」與「彰化月影燈季」，讓民眾可以白天賞花晚上賞燈，展期從大年初一開始持續到2月9號，目前前往觀賞的人次已經超過62萬人，因此主辦單位特地從2月4日至6日連續三天，加碼邀請國內知名表演藝陣文化團體及火影之舞演出。

大年一初就登場的「2020花在彰化」，雖然遇到武漢肺炎，但人氣絲毫不受影響，短短時間內入園人次已突破60萬大關，主辦單位因應武漢肺炎疫情，在活動現場的防疫工作也不馬虎，在入口處提供入園民眾洗手消毒，工作人員也全程戴上口罩，也希望遊客能做好個人健康管理，讓大家安心賞花。

主辦單位2月4日至6日加碼邀請，包括九天民俗技藝團、即將成真火舞團、營北國中舞龍隊、台灣特技團及虎劇團等國內知名藝陣，水舞秀也在晚上6點、6點30分、6點55分及9點展開，另外還安排鼠來寶猜燈謎活動，猜中燈謎的民眾可以獲得限量的神秘禮物一份。

今年花在彰化主打農業療育，在療育花月館內有浪漫的鮮花隧道，還有奇特的四色花椰菜，迷你電照菊迷宮，還有前陣子很夯的波波草都在裡面，另外還有台灣仙肉展，展出多種特色仙人掌及多肉植物，另外利用溪州公園地景打造的「花影水舞燈區」也處處是驚喜，每晚18：00~20：45都有動人心弦的的水舞表演。

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