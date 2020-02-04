台中藍鯨足球聯賽三連霸，台中市長盧秀燕（中）肯定女足卓越表現。（盧金足攝）

台中市政府自2014年起至2019年止，每年補助台中藍鯨女子足球隊進行訓練及足球推廣活動，該女子足球隊去年參加「2019台灣木蘭女子足球聯賽」榮獲冠軍，締造連3年榮獲桂冠的佳績，4日足球隊教練呂桂花率全隊拜會市長盧秀燕，市府運動局肯定女足傑出表現，承諾將持續致力於打造台中為酷城市酷運動，並舉辦多元大型路跑活動，讓全民動起來。

運動局表示，市府自2014年起至2019年止，每年補助台中藍鯨進行訓練及足球推廣活動，盼透過地方與運動員的努力一起將足球推廣至全國，讓足球運動成為台灣日常。台中藍鯨女子足球隊去年參加「2019台灣木蘭女子足球聯賽」榮獲冠軍，締造連3年榮獲桂冠的佳績，傑出表現受各界肯定，市府與有榮焉。

台灣木蘭女子足球聯賽自2014年成為國內女子足球最高層級賽事，台中藍鯨更是創賽元老隊伍，成立以來便積極推廣基層足球，建立健康正向足球風氣，帶動大台中地區足球發展，期許繼續加油，創造佳績。

另有關大型路跑活動方面，運動局表示，去年市府共辦理33場馬拉松及大型健走活動，參與人數高達16萬3800人次，其中財團法人維他露社會福利慈善基金會、台中市不動產開發商業同業公會，及財團法人台北市岱宇國際慈善基金會舉辦的大型路跑活動，均吸引上萬名跑者，為台中增加熱鬧的運動氛圍，可望將台中打造為運動城市，讓市民動起來！

(中時 )