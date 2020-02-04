武漢肺炎疫情來勢洶洶，截至1月30日止，台南市通報51例，無確定病例，42名已排除，另外接觸確定病例的共有9人，目前也在隔離中。台南市長黃偉哲昨天宣布將防層級拉高，成立台南市政府防疫因應小組後，今天也召開會議，針對疫情衝擊裁示「主動」、「即早」因應。

台南市左鎮、南化因為沒有4大超商布點，所以先前口罩購買困難，現在中央宣布口罩限額規定並一律於特約健保藥局購買後，南化、龍崎則無藥局，黃偉哲說，經市府指示衛生所開放民眾購買，民眾攜帶健保卡可到南化、龍崎衛生所依規定購買。

黃偉哲第二點裁示，現階段幼童口罩主要供應私幼，中央已指示成人口罩有10％的產量轉做兒童口罩，所以產量預期會提升，在下一階段會增加對公幼的供應，民眾不必擔憂。

他做出第三點裁示強調，為了加強防疫，市府要強化正確資訊的傳播，由衛生局與研考會、新聞處配合，在市府網站及各平臺上即時更新防疫資訊，並每週公佈市府疫情因應小組的決議，以及隨時針對錯誤資訊進行闢謠。

衛生局長陳怡專案報告表示，截至1月30日止，台灣疫情通報730例，確定病例9例，482名已排除239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗），接觸者共486人（29人有症狀已通報，17人二採陰性已排除，12例檢驗中）。其中，台灣確定個案於台南市接觸者共9名，目前健康情形良好，最後結束健康監控日為2月5日。

(中時 )