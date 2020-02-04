為了防止武漢肺炎疫情擴大、協助掌握自中國返台的民眾就醫動向，衛福部健保署運用移民署提供的資訊，建置「高風險地區入境日期資料」。截至3日統計，目前總計健保署防疫名單收載人數為33.9萬人，就醫（含藥局）人數為11.9萬人，就醫比率約為3成5。

健保署署長李伯璋強調，請社會大眾放心，從中國返台的民眾只要有身體不適情況就醫、去藥局領藥，不一定就是得到武漢肺炎，但一定會由台灣專業的醫療體系把關；同時他也呼籲，病人就醫時應主動告知醫師近期旅遊史，讓醫師能更能正確即時診療，並保護國人健康。

至於有醫師爆料，曾遇到疑似從中國返台的民眾故意不拿出健保卡就醫，李伯璋表示，已經有收到醫界的反應，目前正與健保署各分區討論對策，擬提供24小時專線給醫療院所與藥局，只要有出現類似病症、隱匿旅遊史、並使用自費身份就醫者，醫療院所或藥局可以透過專線聯繫分區，利用病人的身分證字號查詢是否為防疫名單。

武漢肺炎全台警戒中，健保署也與各醫療院所、診所與藥局連線，李伯璋指出，在行政院的指示下，健保署與移民署合作，鉤稽自1月13日以來由中國入境的台灣民眾名單，在健保雲端系統頁面的病人資訊摘要上，會有標記身份，來自不同等級的防疫城市，例如武漢、溫州等，也會有加粗、加黑的提醒。

依據健保署的每日防疫名單收載之就醫情況，截至3日下午2時為止，防疫名單收載人數為33萬9,454人、就醫人數為11萬8.977人，就醫率為35.05％。而防疫名單中就醫的民眾中，已在診所就醫的比例最高，就醫人次約為16萬2,420人，佔整體就醫的66.26％，其次為在藥局領藥者，也有3.2萬人次、占13.06％。

(工商 )