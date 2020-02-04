為解決口罩荒，行政院日前拍板通過，從2月6日起購買口罩採實名制，全台6000多家健保特約藥局才可購買。同時實施分流，身分證字號尾數雙數在每周二、四、六購買，單數在每周一、三、五購買，周日則是大家都能購買，七天內不能重複購買。

萬一真的無口罩可用，醫師建議如果不是進出醫院等高風險場所，可用厚布口罩搭配酒精消毒重複使用，萬一對酒精過敏，可改用次氯酸水抗病菌液如水神等代替。

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(中時電子報)