武漢肺炎全球拉警報，各國都在為了防疫做努力，而今日大陸驚傳「星夢郵輪」旗下的「世界夢號」郵輪曾搭載過3名武漢肺炎患者；對此，高雄市衛生局以及港務公司皆回應，將密切關注。

據「香港01」報導，該航次的世界夢號是為期5晚的越南之旅，於1月19日從廣州南沙出發，共上下船乘客4482人，以及有1814名船員。星夢郵輪表示，第一位確診染病的乘客為肇慶人，其於1月19日在廣州南沙登船，並於1月24日返抵廣州。該名乘客在南沙碼頭接受南沙疾控中心的檢測，檢測結果當時為陰性。至於另外兩名同船乘客則是在周一確診。

據了解該郵輪目前停靠在高雄港，原定計畫將在5日出發前往香港、再到日本那霸；而消息傳出後各旅行社將如何回應，目前尚未公布。

而高雄市衛生局表示，目前未接獲相關通知，港埠檢疫請洽疾病管制署。衛生局人員也私下說，如果有武漢肺炎感染者在船上的話，也不會讓他們下船，請民眾勿太過恐慌。

高雄港務公司指出，目前由疾病管制署全面監控檢測，並沒有讓船上人員及旅客下船。

據了解，該船是下午停靠高雄港，上一站是泊靠基隆港。

(中時電子報)