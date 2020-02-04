利用LED燈打造的「許願光廊」為熱門打卡地點。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

大型主燈「玉鼠獻瑞」。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

台中市虎爺慈善關懷協會贊助的主題燈區。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市公所於今年的「朴子燈花節」規畫一系列活動，以「冒險遊程」為主軸的燈花，圍繞4大主題包括「朴子逐跡」、「森林之道」、「許願光廊」、「玉鼠獻瑞」。市長吳品叡表示，首次以市公所前廣場為場域佈燈，打造朴子「燈花原鄉」的意象，讓當地已逾200多年的傳統慶典「御賜燈花」重現往日風華。

朴子市公所表示，配合在地傳統盛會，公所也一同推展觀光與文化藝術並重的活動，期望能為保存當地獨有的節慶意象貢獻一些心力，這次廣邀各個單位共襄盛舉，一同打造出絢麗的燈花，台中市虎爺慈善關懷協會也贊助「金虎爺」、「家將」等主題燈區，邀請民眾欣賞燦爛的燈花，一起度過難忘的元宵夜。

朴子市配天宮為嘉義縣沿海鄉鎮的重要信仰中心，其中全台僅有的慶典「御賜燈花」，歷史相當悠久，每年燈花媽踩街更是眾所矚目的焦點，但今年因武漢肺炎疫情，廟方決定取消8日元宵節舉行的踩街活動，不過，元宵晚會及從配天宮到朴子腳火車頭公園的燈花裝置藝術等照常辦理。

另外，市公所於春節期間在朴子腳火車頭公園布置的3000個春節燈籠，由轄內各國小學生合力創作，但上周不少的燈籠遭到強風吹落及損壞；公所回應，原訂燈籠將在元宵節後拆下，擔心可能會影響市容，因此決定會在元宵節前提早撤下。

(中時 )