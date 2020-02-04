隨武漢肺炎疫情肆虐，多家跨國企業紛紛暫停大陸業務，關閉在大陸的門市，營收與獲利均受到衝擊，擾亂全球企業營運，多數企業為降低員工出門增加感染機率，鼓勵員工在家進行遠距辦公，伴隨著大量視訊會議與電話溝通需求，雲端視訊相關服務成為企業對抗疫情的最佳解決方案，亞太電(3682)致力推動「智慧生活」運營模式，結合數位科技，推出多項創新服務，讓消費者體驗科技帶來的美好。

針對這次疫情，亞太電信推出「BOSS++雲視訊」服務，透過行動+雲端科技的整合，讓企業員工可透過不同平台、載具，進行多功能視訊會議，協助企業在疫情期間，推動遠距辦公能更加順利，與企業共同度過難關，也預估疫情期間申辦量較平常增加2-3成。

亞太電表示，智慧型手機帶動行動雲端模式的飛速發展，行動裝置不僅是生活的一部分，更是工作的核心。BOSS++雲視訊結合行動＋雲端的特性，提供雲端辦公的解決方案，員工不僅可省下通勤時間，並且可自由支配工時，較一般通勤上班節省了40%時間成本；相較傳統視訊會議，BOSS++雲視訊享有低成本、快速建置之優勢，可節省80%費用，此外其服務還擁有一鍵開會、靈活註記、分組討論等強大商務功能，完美實現Any time、Any where、Any device 「指尖行動辦公室」。「BOSS++雲視訊」服務主要需求族群以跨國企業、國內中小企業、補教業、SOHO族為主，預估疫情期間申辦量較平常增加2-3成。

另外，在武漢肺炎疫情期間，亞太電提供8折限時優惠，不僅價格挑戰業界最優惠，並首創Day Pass 3天、7天、30天等多元計日型資費，相較市面上的同質性服務，亞太電信提供短天數方案，讓企業選擇更具彈性。

(時報資訊)