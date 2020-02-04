IT產品需求疲軟，且大陸地區新型冠狀病毒疫情延燒，亞系外資謹慎看待貿聯-KY(3665)營運，給予「劣於大盤表現」評等，目標價降至220元，不過貿聯-KY表示，目前客戶訂單需求仍在，只要大陸地區復工，產能可望迅速回升並正常出貨，公司將力拚第1季與去年同期持平，預期第2季在生產全面回歸正常下，第2季可望優於去年同期。

新型冠狀病毒疫情延燒，大陸多數地區廠區延後復工，衝擊到當地廠商營運，貿聯-KY目前在大陸生產據點包括：福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，佔公司比重約50%，以生產車用線束為主，雖然新型冠狀病毒疫情影響大陸廠區復工，但貿聯-KY在過年前備的庫存可滿足客戶需求，且目前掌握到的員工返工意願算高，預計復工後產能可望迅速回升；至於資訊線束在美中貿易戰以來就分散至東南亞、墨西哥等地，影響較低。

貿聯-KY表示，雖然受到新冠狀病毒疫情停工影響，大陸地區出貨須等到2月10日復工，但公司將力拚第1季與去年同期持平，預期第2季在生產全面回歸正常下，第2季可望優於去年同期。

不過，IT產品訂單疲軟，讓亞系外資對貿聯-KY看法趨於保守，亞系外資在最新報告中指出，Tesla需求增加不會抵銷現有IT部門業務不利因素，預期貿聯-KY在2020及2021年營收成長僅約6%及8%，給予「劣於大盤表現」評等，目標價降至220元。

儘管外資保守看待貿聯-KY營運，在台股全面反彈大漲下，貿聯-KY今天小紅作收。

(時報資訊)