今年二二八連假自2月28日至3月1日共3天，交通部高速公路局今日表示，連假期間，國道交通量是平日的1.5倍至2倍，部分路段在尖峰時刻的交通量早已超過可服務容量，發生壅塞在所難免，故將實施採單一費率、國道全線暫停收費、高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控等，以疏導交通。

2月28日至29日每日上午7時至中午12時，國5南港系統、石碇、坪林交流道的南向入口，以及2月29日至3月1日每日下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口，均實施匝道高乘載管制。國5北向高乘載結束時間，將視交通狀況機動調整。

2月28日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口；2月29日0至24時，國1埔鹽系統南向入口、國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口均封閉；3月1日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

收費措施，自2月28日至3月1日，採單一費率，即打75折，無每日20公里優惠里程、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折，連假3天每日0至5時國道全線暫停收費，並增加開放路肩路段與時段共27處供小型車行駛，高公局將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

針對重點交流道：國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口，採嚴格匝道儀控管制。

針對10個重點路段實施精進式匝道儀控：國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。

(中時 )