特斯拉股價狂飆，周一暴漲近20%，空軍一夕慘賠約25億美元（約新台幣762億元）。

綜合外媒報導，松下（Panasonic）公布與特斯拉合作的美國電池業務上季由虧轉盈，加上特斯拉上季財報亮眼，多名分析師調高其目標價，Argus Research分析師將特斯拉目標價由556美元大幅調升至808美元，並預估每股獲利將在2021年前翻倍。

該研究機構表示，我們樂觀看待Model S和Model X營收成長，且Model 3需求強勁。分析師認為，特斯拉過去生產延遲、零件短缺、人力成本超支等問題，都會在2020年以後改善。

多項利多消息激勵特斯拉周一股價狂飆19.9%，收在780美元，創下2013年5月以來最大單日漲幅；今年以來上漲超過85%，市值逾1400億美元。

由於特斯拉是被做空的最大股票之一，周一的漲幅讓空軍大虧24.7億美元；根據金融科技公司S3 Partners數據顯示，今年以來做空特斯拉者已慘賠83.1億美元（約新台幣2437億元）。

(中時電子報)