1名5歲小男童日前與全家人至林口運動公園遊玩，疑因太盡興，男童不小心就與家人走散，只能獨坐在公園角落哭泣，林口分局文化派出所員警丁元凱及黃麒睿獲報後立刻到場，先溫柔詢問「弟弟怎麼一個人在這呢？」，並將驚惶未定的男童帶回派出所安撫，隨後也收到家人報案的訊息，一家人得以安心團圓。

警方表示，1日下午員警執行巡邏勤務時，獲報林口運動公園有男童獨自在公園哭泣，且神情相當害怕，似乎與家人走散，雖員警上前關心詢問，但男童因過於緊張沒有回應，遂將男童的穿著與身高等特徵通報線上警網協尋，並一面安撫男童，一面帶返所內安置。

不久後，男童的家長也到派出所報案協尋，當男童看到家人現身時，就衝向前投入親人懷中，直到情緒緩和後，才害羞地向辛苦的警察叔叔們說「謝謝」，男童家人則表示，因春節期間寒冷有雨，又擔心有疫情幾乎都待在家裡，好不容易趁天氣晴朗帶小孩子至運動公園走春，不料小孩子愛玩到處跑，沒一會就走失，幸好有熱心的民眾報案，加上有愛心的員警幫忙，才讓一家人團聚。

林口分局也提醒民眾，假日各處人潮多，帶小孩子出門遊玩時，應教導其注意安全，尤其帶兒童外出時應隨時注意其動向，切勿讓其脫離視線，以免走失。

(中時 )