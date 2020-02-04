隨武漢肺炎疫情肆虐，多家跨國企業紛紛暫停中國大陸業務，暫時關閉在大陸的門市，營收與獲利勢均受到衝擊，擾亂全球企業營運，多數企業為降低員工出門增加感染機率，鼓勵員工在家進行遠距辦公，催生視訊會議與電話溝通需求。對此，亞太電信推出「BOSS++雲視訊」服務，透過行動+雲端科技的整合，讓企業員工可透過不同平台、載具，進行多功能視訊會議，協助企業在疫情期間，推動遠距辦公能更加順利，與企業共同度過難關。

在武漢肺炎疫情期間，亞太電信提供8折限時優惠，且首創Day Pass 3天、7天、30天等多元計日型資費，企業選擇更具彈性，最低78元起，即能進行10人3天方案的多方會議；此外，申辦也相當便利，透過網站申請，3步驟搞定，24小時快速開通，隔天上班即能使用服務。

亞太電信表示，智慧型手機帶動行動雲端模式的飛速發展，行動裝置不僅是生活的一部分，更是工作的核心。BOSS++雲視訊結合行動＋雲端的特性，提供雲端辦公的解決方案，員工不僅可省下通勤時間，並且可自由支配工時，較一般通勤上班節省了40%時間成本；相較傳統視訊會議，BOSS++雲視訊享有低成本、快速建置之優勢，可節省80%費用，此外其服務還擁有一鍵開會、靈活註記、分組討論等商務功能，可實現Any time、Any where、Any device 「指尖行動辦公室」。

亞太電信BOSS++雲視訊具備多方面商務功能，包含「一鍵開會」，會議主持人登入帳號開啟視訊，與會者只需輸入Meeting ID，即可快速進入會議，透過各種裝置，隨時隨地進行視訊連線，最多可容納100人上線；「靈活註記」，可透過電子白板、共同註記、螢幕分享等功能，一同標註簡報重點；「檔案共享」，若有即時文件需要分享，無需上傳至伺服器，透過雲端功能即可共享檔案；「分組討論」，可透過分割會議室，進行分組討論，聲音互不干擾。

(中時電子報)