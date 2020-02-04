曾身為高雄市長韓國瑜競選總統時的國策顧問杜震華日前在臉書分享一則訊息，是前行政院長張善政院長轉來韓國瑜給國政顧問們的一封信，許多網友在網路上瘋傳該內容，大讚韓國瑜的有情有義。

杜震華在臉書發文表示，他要代韓國瑜轉給大家的一封信，以下為全文內容：

諸位國政顧問：

國瑜在此跟大家拜個晚年，祝大家來年身體健康，工作順利！

國瑜原本計畫在近日邀請諸位顧問一起喝春酒，感謝大家這次為國瑜的選舉政見所付出的智慧與辛勞。但是在武漢肺炎疫情風聲鶴唳的狀況下，大型聚會實非明智之舉，所以春酒之議只得先延後了。

但是這並不表示國瑜不重視諸位這一陣子的付出。許多朋友都告訴我，我們國政顧問們所規劃的政見，實在遠比民進黨政府的政策好得太多太多。國瑜自己則更是以諸位國政顧問的產出驕傲，認為這是過去少有的總統選舉集體智慧創作。如果我們國家有幸能夠把些政策付諸實施，我們國家在未來八年很有機會脫胎換骨，變得不一樣。

國瑜未來仍會在高雄市長的崗位上繼續努力，如果有機會在高雄市政上將諸位的理念付諸實施，國瑜也會勇於嘗試。國瑜此生絕對不會忘記諸位顧問的協助，希望諸位也繼續努力，讓我們國家能夠變得更好！

雖然即日沒機會與您碰面，但是仍舊期待很快還是有機會讓國瑜向諸位顧問當面致謝！

弟 國瑜 敬上

2020/2/3

(中時電子報)