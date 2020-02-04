積極響應武漢肺炎防疫，美吾華懷特生技集團加速開發新品對應策略。美吾華（1731）將推出具抗菌、消毒效果的清潔用品；研究黃耆提升免疫力達20年的懷特生技（4108），除現有多項產品，預計第二季再推出醫藥等級的黃耆保健食品，為防疫增添助力。

此外，看準電商龐大市場，美吾華持續和跨境電商合作，自創的網路原生品牌SAHOLEA森歐黎漾，單月外銷營業額比例達10％，已打進新加坡、馬來西亞等國，預計今年將再跨入泰國、越南等更多市場。

美吾華總經理賴育儒表示，響應政府「勤洗手」防疫措施，除於2月中推出抗菌洗手乳；自日本總經銷代理的益生菌「百賜益」，近期也出現供不應求情形。

此外，美吾華去年推出多款主打植物萃取的染髮霜，領先市場，今年續推新品；「經典香氛系列」去年營收也成長50％。今年會把植物萃取、天然草本觀念與技術，導入洗、沐用品，滿足消費者需求。

懷特生技擁有台灣首座符合PIC/S （國際醫藥品稽查協約組織）、美國FDA的GMP規範「植物新藥精製廠」；除原有處方新藥，也跨入保健食品領域。

懷特生技執行董事李伊伶指出，治療「癌因性疲憊症CRF」（癌症化放療痛苦折磨）的「黃耆多醣注射劑」，已獲我國TFDA上市許可，日前更順利完成收案達310人的四期臨床試驗，研究成果確認對「癌因性疲憊症CRF」療效與安全性，並發表於國內外重要醫學會與醫學期刊，期盼健保署儘快將「黃耆多醣注射劑」納入健保給付。

(工商 )