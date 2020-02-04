KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，如果在2003年曾經有抗SARS經驗，且留下紀錄的台灣企業，面對新的一波疫情，應該可以參考當年的「抗SARS營運持續」舊計畫修訂套用。

謝昀澤說，現今的企業環境已經與20年前的環境大不相同，企業無論新舊，在準備新的因應計畫時，應該具備善用新科技、引進國際標準、強化公司治理等三大新思維。

(工商 )