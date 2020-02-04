三大思維 企業防範武漢肺炎 14:202020/02/04 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 KPMG安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，如果在2003年曾經有抗SARS經驗，且留下紀錄的台灣企業，面對新的一波疫情，應該可以參考當年的「抗SARS營運持續」舊計畫修訂套用。 謝昀澤說，現今的企業環境已經與20年前的環境大不相同，企業無論新舊，在準備新的因應計畫時，應該具備善用新科技、引進國際標準、強化公司治理等三大新思維。 (工商 ) #三大 #謝昀澤 #AR #應該 #思維 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸防疫之外的三大考驗 04:102020/01/31 時論廣場 疫情發展初期超跌 入市佳機 14:392020/01/31 財經 無畏疫情 三大板卡廠逆勢衝 04:092020/02/01 證券．權證 溫國信新書 三大法則傳授存好股 04:092020/02/01 產業．科技 星座理財(2月3日～2月7日)－射手座（11月23日～12月21日） 短線調節 有利可圖 04:092020/02/02 投資理財 星座理財(2月3日～2月7日)－金牛座（4月21日～5月21日） 轉換思維 多元學習 04:092020/02/02 投資理財 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 台iOS用戶限定 三大關鍵字啟動LINE元宵天燈祈福特效 11:522020/02/03 科技 防疫作戰 神腦家電達人傳授空氣清淨機挑選三大秘訣 15:542020/02/03 科技 港去年第4季GDP預估跌2.9％ 全年跌1.2％ 17:052020/02/03 財經 財經熱門新聞 英特爾百億投資喊卡不玩 台積電訂單遭斷 - 財經 1分鐘讀財經》散戶敢進場？曝法人趁亂吃貨這12檔 - 財經 鄭州封城愛瘋斷供危機暴增？ 鴻海回應了 - 財經 特斯拉一夕瘋漲20％ 空軍慘遭血洗760億元 - 財經 一票散戶瘋搶災難財 老謝曝恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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