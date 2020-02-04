杭州市政府4日發出通知，表示將對所有社區單位實施「封閉式管理」，並對企業延遲復工，讓外界理解為要「封城」，也讓在杭州的台商人心惶惶。杭州市台辦4日下午澄清，封閉式管理不是封城，所有機場、高鐵站仍在運營，企業延遲復工也不是無限期延後開工，需要提前開工的，也會全力協助做好協調保障工作，希望在杭州的台商台企積極配合防疫，不信謠、不傳謠。

杭州市台辦4日發出致台胞、台商、台企的新聞稿，澄清並沒有要「封城」，新聞稿指出，2020年鼠年春節是一個不尋常的春節，新型冠狀病毒疫情牽動了每一個人的心，2月4日杭州市政府實施「防控疫情，人人有責」十項措施，希望台胞能了解。

杭州市台辦強調，封閉式管理不是封城，目前杭州城區的高速公路主要出口都處於開放狀態，機場、高鐵、地鐵、公車仍在運營，村莊城市小區、單位的封閉式管理，有利於減少人員流動和接觸，降低交叉感概率，這是為了杭州每一個人的健康。

杭州市台辦還指出，企業延遲復工不是無限期延後開工，杭州市決定企業不早於9日24時之前開工，但對於涉及疫情防控、群眾生活必需的相關生產型企業，配套企業，需要提前開工的，會全力幫助做好協調保障工作。

杭州市台辦希望在杭台胞積極配合防疫工作，提高防控意識，同時不信謠、不傳謠、不造謠。並強調疫情難擋兩岸情，希望能守望相助、同舟共濟、共渡難關。

在杭州的台商、杭州（台灣）水木清華校友會會長朱長生表示，該校友會發起校友們「善心，助心」活動，已募集約新台幣1000萬元，將以校友企業所自行研發生產的增強免疫力保健食品，空運分享給在陸的朋友們。朱長生表示：台灣清華校友本於校訓厚德載物，發揮人飢己飢、人溺己溺的行為榜樣，希望能藉此拋磚引玉，讓在陸朋友們感受到來自台灣朋友們的溫暖關懷。

他也認為杭州在面對本次冠狀病毒肺炎擴散，所有的對外説明和做法都是有憑有據、有為有守，且因杭州無條件捐贈物資給需要的地區，而導致自身必須執行封閉式社區管理，作法很令人感動。

(旺報 )