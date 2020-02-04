情人節將至，《老男孩》劇情也進入新一波高潮，林小歐(林依晨飾)發現男友出軌，果斷結束關係後，和吳爭(劉燁飾)的曖昧情有了更進一步的發展。林小歐在同事的請託下，麻煩在澳洲的男友葉昕幫忙照顧剛到澳洲人生地不熟的同事女兒王珊，沒想到葉昕及王珊兩人竟擦出愛火，讓林小歐被戴了頂好大的綠帽。

林依晨飾演林小歐。(圖/中天)

林小歐飛往澳洲想和葉昕當面說清楚，沒想到卻撞見王珊在友人婚禮上向葉昕求婚的畫面，林小歐霸氣一勾，對葉昕獻上一個分手吻，帥氣又果斷的結束這段戀情。偶像劇必備的「失戀買醉」情節也在林小歐身上上演，對吳爭的好感在酒精催化下，讓兩人之間的曖昧情愫更加濃烈。

劉燁飾演吳爭。(圖/中天)

現實生活中的林依晨對愛情很有一套自己的見解，她曾在受訪中表示：「你要很愛很愛自己，先讓自己活得開心，跟你頻率對的人就會自動靠過來！」就跟劇中的林小歐一樣，與其和不愛你的人苦苦糾纏，不如灑脫放手，讓自己活得更精彩。林依晨也說自己和老公從沒吵架過，「不是有句話說，所謂的門當戶對指的不是家世，而是你們看待這個世界的方式，彼此的價值觀都很相似。這樣的相處方式，我覺得才是最容易長久的婚姻之道。」想看更多林依晨的精彩演出，敬請鎖定中天娛樂台，每週一至週五晚間6點《老男孩》。

《老男孩》EP17｜中天娛樂台

(中時電子報)