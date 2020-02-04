市府建設局長陳大田今日在市政會議，專案報告「啟動大建設、開啟富市元年」，向市民報告2019年建設局推動的亮點政策。（盧金足攝）

台中市政府「台中美樂地」計畫，推動「陽光公廁」及「共融公園」，把既有公園變身友善休閒場域。（盧金足攝）

台中市建設局4日在市政會議專案報告「啟動大建設、開啟富市元年」，盤點年度重大建設成果，包括「大智路貫通計畫」完成用地取得，預計8月底完工；推動道路「燙平專案」、「台中美樂地」計畫，水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、14期重劃工程完工配地，水湳會展中心及台中綠美圖接連動工等，逐步達成「富市台中、新好生活」的施政目標；市長盧秀燕表示，一個城市要進步，就是要建設。

市府建設局長陳大田今日在市政會議，向市民報告2019年建設局推動的亮點政策，台中市各項重大建設陸續完成，包含水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、長春運動中心完工、14期重劃工程完工配地等。

此外，燙平專案自2019年至2020年1月已完成322條道路、長度達155公里，超過台北到苗栗的距離；在公園改善部分，推出「美樂地計畫」，2019年已新闢6處、改善41處公園。

盧秀燕說，只有建設才能讓市民更好生活，讓城市進步、經濟起飛；她肯定建設局團隊在過去一年的表現非常亮麗，令人刮目相看，短短1年之內，讓會展中心、綠美圖、大智路等延宕1、20年的重大建設接續開工，非常不容易。

她強調，要建設也要有財務支撐，感謝財政局、地政局、主計處通力合作，有效因應調度財源，也感謝市議會的預算支持。

針對重大建設進度，陳大田表示，市府編足預算，讓規畫20年的「水湳會展中心」，和多次流標的「台中綠美圖」在2019年接連動工；而國1銜接台74高架道路工程、國4延伸豐原潭子段工程、大智路打通工程、市政路延伸開闢工程，以及圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程等也都陸續開工，展現強大執行力，未來會朝向均勻發展、區域平衡方向持續建設。

(中時 )