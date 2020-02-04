受惠歐美股市淡定看待武漢肺炎後續發展態勢，在周一強勢反彈，牽引亞洲地區主要股市今日也多勁揚，包括日、韓、港、台灣、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、印度及大陸上海、深圳兩市，多紅光滿面。另外新台幣兌美元匯價，迄午盤在匯市也同步大幅升值逾1角，呈現股匯雙飆榮景。

台股在雙王台積電、股王大立光開高走高，領軍電子族群包括IC設計、矽晶圓、被動元件及半導體等相關股票強勢反彈下，使盤勢也在甫開市開高之後，即欲小不易，一路向前衝，加權股價指數收市飆高201點，收復11500點，報11555.92點，單日漲幅1.77%，成交1597.01億元。

除電子股強勢外，國泰金、富邦金、南亞、台塑、統一、台泥、遠東新及中鋼等金融傳產的重量級集團股，更適時扮演穩盤角色，維繫多方軍心於不墜，才使大盤在無後顧之憂下，一路衝高不回頭。

不過，今日防疫概念股已有明顯獲利回吐賣壓出籠，即便恆大、康那香、毛寶等依然高掛漲停板，但成交爆出巨量，後市需觀察疫情發展與高檔換手動能為何，若明日仍得持續量縮大漲，則極短線或可視成功換手。

唯其他防疫股如花仙子、清淨海、高端疫苗、杏輝、豪展及中化等，多震盪帶量殺低，短期操作或暫宜保守。

(工商 )