高雄經發局4日表示，高雄體感科技補助自即日起，公告受理申請至2020年4月30日，為了鼓勵業者將體感科技的技術，應用在各產業領域，高市府今年度持續辦理「推廣應用型補助」，期待有更多創新跨域的應用案例，創造有別以往的新經濟型態，不過，為了因應大陸武漢肺炎的爆發，此次將跨界採用線上直播的方式。

高雄經發局長伏和中4日表示，高雄體感科技的「推廣應用型補助」及「創業計畫補助」，2019年開辦之後，受到各界業者熱烈迴響，提案計畫內容多樣，應用內容跨足觀光工廠、餐飲店面、商圈導購、棒球訓練、以及旅遊觀光等不同領域，開創各種全新的商業模式，讓高雄產業有新的面貌，今年期待有更多的企業加入，以新科技翻轉產業新視野。

他說，體感科技產業已逐步在高雄，奠定發展基礎，並形成產業聚落，為了讓成熟技術能多元運用於不同領域中，激盪出不一樣的火花，「推廣應用型補助」鼓勵廠商運用既有體感科技的技術，挖掘新的應用商機，計畫期程以6個月為限，每案補助最高200萬元。

伏和中指出，「創業計畫補助」則是提供新創廠商創業資金，針對辦公場域租金、員工教育訓練費及設備租賃費等給予補助，補助金額最高80萬元，此外，高市府也提供體感創業資金，以「創業計畫補助」協助業者在高雄築夢發展，期培育在地體感科技產業獨角獸。

他說，即日起至109年3月6日，也將公告受理「主題應用型補助」，打造大型體感示範案例，補助金額最高2,000萬元，期能攜手業者共同創造高雄觀光新景點。高雄經發局表示，為了落實武漢肺炎防疫工作，也首度以FB直播方式，取代現場說明會，將於2月6日下午2點半，在KOSMOS體感奇點FB線上直播體感補助資訊，即時提供補助諮詢服務。

(工商 )