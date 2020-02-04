呂思緯（鼓鼓）新歌〈老實情人〉MV日前於相信音樂官方頻道首播，MV中和女主角Riko飾演熱戀情侶，鼓鼓飾演在舞廳駐唱的歌手，某次在表演後台，愛慕粉絲意外跌進他懷裡，恰巧被女友撞見，產生誤會憤而扯下定情項鍊，且不願聽鼓鼓解釋，兩人因此分開，而在現實生活中和鼓鼓情傳五年的緋聞女友大元，若遇到這種狀況，鼓鼓說「我一定會解釋到底、盧到底！」

鼓鼓和Riko在〈老實情人〉MV中飾演熱戀情侶。（相信音樂提供）

鼓鼓和Riko在〈老實情人〉MV中飾演熱戀情侶，有多場親密互動戲。（相信音樂提供）

為呈現80年代氛圍，此次特地赴日本東京取景，劇中2人在零度的東京街頭共喝冰啤酒，街頭上跳舞、奔跑，看起來浪漫滿點，但鏡頭外鼓鼓冷到直發抖，導演一喊卡就立刻穿上羽絨外套，躲在室內取暖。擅長跳舞的鼓鼓和女主角親密共舞時，卻頻出槌狂踩到對方腳，鼓鼓笑說：「我都不知怎麼呼吸了，她一直看著我，我不看她就輸了！」女主角擁有豐富戲劇、廣告拍攝經驗，也帶領鼓鼓入戲，結束演出後Riko更大讚鼓鼓說：「鼓鼓很溫柔，都有配合，所以演起來很順利！」

鼓鼓〈老實情人〉MV營造濃厚80年代復古感。（相信音樂提供）

鼓鼓〈老實情人〉MV故事主軸為一位坐在咖啡廳的老先生看著手心中的定情信物，回想起刻苦銘心的愛情回憶。（相信音樂提供）

〈老實情人〉想傳達一份逝去的愛情，鼓鼓期望大家聽到這首歌，能停留在愛上對方的瞬間，故事主軸為靜謐午後，一位坐在咖啡廳的老先生看著手心中的定情信物，回想起刻苦銘心的愛情回憶，穿越「蟲洞」來到1982年的平行時空，畫面也特地裁剪至傳統電視螢幕4:3比例呈現復刻感，鼓鼓也透露：「我媽媽以前也會去舞廳跳舞，舞廳有濃濃日本味，所以直接到東京來拍，想把當時的畫面和氣氛都拍進去。」〈老實情人〉MV已於相信音樂官方頻道上線。

近期因武漢肺炎疫情，為顧及歌迷的健康及安全起見，原訂2月8日舉辦「超展開粉樂會」將延期舉行，造成困擾敬請見諒。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )